Martin Castrogiovanni fidanzato, la dolce dedica alla sua Daniela – VIDEO

L’ex rugbista Martin Castrogiovanni si gode giornate di relax insieme alla fidanzata Daniela Marzulli: la dolce dedica alla donna.

In queste settimane, l’ex rugbista Martin Castrogiovanni è tornato in televisione con le repliche delle passate stagioni di Tú sí que vales. Intanto, però, l’ex sportivo si gode il meritato relax lontano dagli stessi palcoscenici televisivi.

Tra le foto più recenti pubblicate sui social, vediamo l’ex campione del rugby mentre si rilassa su un’amaca, libro in mano e chiede ai suoi fan: “Ogni lettore, quando legge, legge se stesso.

Quale libro state leggendo?”.

I selfie di Martin Castrogiovanni con la fidanzata Daniela

Lo abbiamo quindi visto intento al barbecue, mentre prepara quello che definisce “uno spuntino”. C’è poi la foto con la fidanzata Daniela Marzulli, con cui fa coppia fissa ormai da qualche tempo. I due si sono scattati un selfie e lui le ha dedicato queste parole: “Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia!”.

I selfie della coppia sono tutt’altro che rari: infatti, da settimane ormai, non passa giorno che nel raccontare la sua quotidianità Martin Castrogiovanni non posti una foto con la sua amata Daniela. Di lei si sa veramente poco: anche lei dovrebbe far parte del mondo dello spettacolo ed essere un’attrice. A quanto pare, ha recitato nel ruolo di Lorella Cuccarini nella serie televisiva 1992.