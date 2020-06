Maiorca Celta Vigo LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Maiorca e Celta Vigo è valida per la giornata 33 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Si apre oggi la 33esima giornata di LaLiga Santander, massima serie calcistica spagnola. Si affrontano due squadre, Maiorca e Celta Vigo, che puntano entrambe alla salvezza. Una sfida interessante quella che va in scena alle 19.30 di oggi 30 giugno 2020.

Leggi anche –> Giorgia Rossi critica Diletta Leotta | “Non è un esempio da seguire”

Il match di questo pomeriggio sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Dunque, per il Celta Vigo, dopo il sorprendente pareggio che ha inguaiato il Barcellona, arriva questa trasferta contro una squadra indietro di otto punti, ma con tanta voglia di salvarsi.

Leggi anche –> Hiba Abouk, chi è la moglie del neo calciatore dell’Inter Hakimi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Maiorca Celta Vigo: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alle 19.30 allo Stadio de Son Moix di Palma de Maiorca, sulle Isole Baleari, tra la formazione di casa e il Celta Vigo è solo su Dazn. Attiva ora DAZN e goditi anche lo spettacolo del grande calcio internazionale. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Dunque si affrontano nella giornata di oggi due squadre che lottano per non retrocedere, ma che sono comunque divise da otto punti e anche il divario tecnico sembra pendere a favore degli ospiti, in virtù di quanto fatto vedere contro il Barcellona nell’ultima giornata.

Maiorca Celta Vigo in diretta: le formazioni di questo pomeriggio

In campo anche oggi nelle file del Celta Vigo ci sarà una vecchia conoscenza del calcio italiano, Rafinha, che per mezza stagione ha militato nell’Inter un paio di anni fa. In attacco per la squadra di casa, c’è Budimir, ex Crotone e Sampdoria. Queste le formazioni:

Maiorca (4-4-2): Reina; Valjent, Sedlar, Gamez, Alex Pozo; Baba, Salva Sevilla; Kubo, Cucho, Dani Rodriguez; Budimir.

Celta Vigo (4-3-3): Blanco; Olaza, Murillo, Araujo, Hugo Mallo; Bradaric, Yokuslu, Rafinha; Denis Suarez, Smolov, Iago Aspas.