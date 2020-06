Madonna foto choc, fan preoccupati: “Cosa è successo?”

Fan preoccupati e sotto choc per una foto di Madonna, qualcuno si chiede “Cosa è successo?”, ma c’è chi sottolinea che lo scatto è vecchio.

Una foto di Madonna visibilmente dimagrita è apparsa in queste ore e moltissimi sono i fan preoccupati per la nota cantante. “Succede che non è più una bambina”, osserva un fan su Instagram. Altri sottolineano come questa foto non sarebbe recente.

In ogni caso, sono in tanti a sottolineare come la cantante sia quasi irriconoscibile e altri invece tendono a evidenziare che Madonna sta per compiere 62 anni, il prossimo 16 agosto. Peraltro per lei è stato un periodo non facile.

Come sta Madonna: la caduta e il Coronavirus

Nei mesi scorsi, la cantante di Like A Virgin avrebbe dovuto esibirsi al Le Grand Rex di Parigi, in Francia, martedì 10 marzo e mercoledì 11 marzo, ma entrambi gli spettacoli sono stati cancellati. Questo a causa del Coronavirus, dal quale poi la popstar sarebbe stata anche contagiata.

Quando poi la pandemia ha iniziato a fare davvero paura, con l’impennata di casi, la cantante ha aderito al Covid-19 Theraupetics Accelerator della Bill & Melinda Gates Foundation, che ha lo scopo di trovare un vaccino adeguato. E tramite il suo profilo Twitter invita i suoi tanti fan e follower a seguire il suo esempio.