Maddie McCann, video shock mostra il nascondiglio del sospettato

Novità sul caso della scomparsa di Maddie McCann: gli inquirenti hanno trovato video e immagini che mostrerebbero il nascondiglio del sospettato numero uno, ecco dove.

Novità importanti sono state rivelate sull’andamento delle indagini sul caso della scomparsa della piccola Maddie McCann: gli inquirenti sono entrati in possesso di un video che mostra il nascondiglio del sospettato numero uno, Christian Bruekner. Maddie è stata rapita nel 2007, quando aveva solo tre anni. Da quel momento le indagini e le ipotesi sull’accaduto non si sono mai fermate e poco tempo fa hanno portato all’arresto di Bruekner, che ora si trova in carcere. L’uomo è accusato anche di altri reati, oltre al rapimento della piccola McCann.

Maddie McCann, immagini e video shock

Gli inquirenti sono entrati in possesso di più di ottomila immagini e video, salvati su un disco rigido e varie chiavette usb, dove si mostra il nascondiglio segreto di Christian Bruekner, oltre ad altri indizi vitali per la risoluzione del caso. Il procuratore Wolters ha dichiarato al programma televisivo australiano “60 minutes”: “Al momento non sono autorizzato a commentare questa notizia, quindi non sono in grado di dire se ci siano o meno immagini di Maddie”. La televisione australiana ha anche mandato in onda uno dei filmati del presunto nascondiglio di Bruekner: si tratta di un camper, dove la polizia ha trovato anche vari costumi da bagno femminili, probabilmente appartenuti alle sue vittime. Il pedofilo, infatti, non è accusato solo della scomparsa di Maddie ma anche di quella di Inga Gehriscke, avvenuta nel 2015 in Sassonia. Nelle immagini mandate in onda si è vista anche una struttura diroccata, vicino a Neuwegersleben.

