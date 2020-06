Una lite tra vicini culmina ben presto in tragedia. Il confronto tra un uomo di mezza età ed un anziano finisce nel sangue. “Assalto premeditato”.

Una lite tra vicini di casa finisce in tragedia. Il tutto è accaduto in via Trilussa, a Milano, dove un 46enne ha raggiunto un uomo di 68 in casa di quest’ultimo. Il confronto tra i due è sfociato ben presto in una aggressione, con l’anziano che ha ricevuto dei fendenti tali da ucciderlo.

LEGGI ANCHE –> Suicidio dopo avere ucciso due amici | “Colpa delle bugie della fidanzata”

E l’aggressione sembrerebbe proprio essere premeditata, dal momento che l’assassino, identificato come Tommaso Libero Riva, è salito nell’appartamento dell’uomo che ha ucciso portando con se l’arma da taglio. Da quanto si apprende, tra i due non correva buon sangue già da molto tempo. L’assassino è stato arrestato, mentre il 68enne, condotto d’urgenza all’ospedale Niguarda dove ha ricevuto un ricovero in codice rosso, ha perso la vita un’ora dopo l’accaduto. Il suo decesso risale alle 03:40 del mattino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bambino cade dalla finestra | volo tremendo di 3 piani a Ferrara

Lite tra vicini, arrestato l’aggressore

L’aggressore che ha fatto si che questa lite tra vicini finisse in tragedia è stato arrestato dalla polizia. L’uomo vagava nel cortile del palazzo. All’assassinio ha assistito anche la moglie della vittima, anch’ella di 68 anni. Un episodio analogo è accaduto circa due settimane fa in Colorado. In questa circostanza si riscontra altresì una vittima. Ed anche di giovane età. Tutto è accaduto tra un 36enne ed una ragazza di soli 21 anni. Proprio quest’ultima ha pagato uno screzio con un suo vicino di casa perdendo la vita. Oggetto del contendere i bisogni del cane della donna. Da una discussione i toni sono degenerati fino al punto da portare il 36enne da estrarre un fucile. E da lì la tragedia.

LEGGI ANCHE –> Lodi | omicidio suicidio | succede alla presenza della vicina