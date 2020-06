Io e Te, Pierluigi Diaco criticato: “Che cosa penosa”

Pierluigi Diaco criticato in diretta sui social durante la trasmissione ‘Io e te’, non piace l’omaggio a Gino Paoli: “Che cosa penosa”.

Ancora critiche per Pierluigi Diaco e la sua trasmissione ‘Io e te’, che oggi ospitava in studio Stefania Sandrelli, con la figlia Amanda. Il terzetto ha improvvisato un brano dell’ex compagno dell’attrice e padre di sua figlia, Gino Paoli.

La canzone in questione è ‘Il cielo in una stanza’ e l’accompagnamento alla chitarra era proprio di Pierluigi Diaco, che appunto ha fatto i conti con feroci critiche. “Amanda sembra la mamma di Stafania. A Diaco Invece gli romperei la sua chitarrina in testa”, è il contenuto del tweet.

Perché Pierluigi Diaco è stato nuovamente criticato

In realtà, l’improvvisata esibizione ha scatenato un certo malpancismo da parte di molti telespettatori: “Una delle cose più penose che abbia mai ascoltato. Una sinfonia da unghia incarnita”. Qualcuno ironizzando sottolinea come la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco dovrebbe essere “messa in onda alle due, ma di notte”.

Il giornalista e conduttore, nella stessa puntata, viene poi nuovamente criticato. Stavolta, Diaco si mette addosso le cuffie del cameraman e si sostituisce a lui dietro la macchina da presa. Una scelta che a molti non piace e qualcuno rileva: “Ma spiegami il senso di mettersi le cuffie del cameraman in tempo di pandemia, dove ti puoi contagiare?”.