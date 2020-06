Hiba Abouk, chi è la moglie del neo calciatore dell’Inter Hakimi

Insieme ad Achraf Hakimi, esterno difensivo marocchino acquistato dall’Inter, a Milano giungerà anche Hiba Abouk, scopriamo chi è la compagna del calciatore.

Sebbene manchino ancora 10 giornate e ci siano a disposizione 30 punti, le chance dell’Inter di vincere lo scudetto sono quasi totalmente relegate alla matematica. Il club milanese è quello che ha investito maggiormente la scorsa estate e quello che punta a scalzare la Juventus se non quest’anno il prossimo. Dato che le opportunità di portare a casa un trofeo quest’anno si allontanano di settimana in settimana, i nerazzurri si sono già fiondati sul mercato ed hanno messo a segno il primo grande colpo.

L’obiettivo della dirigenza è quello di puntellare la rosa con dei sostituti che possano essere all’altezza dei titolari. Hakimi tuttavia è un acquisto che mira a migliorare gli 11 titolari, visto che uno dei punti deboli dell’Inter di quest’anno è proprio la corsia di destra. Se a sinistra Conte può contare su Biraghi, Asamoha e Ashley Yong, sulla destra i soli Moses e D’Ambrosio non sono sembrati all’altezza (Lazaro addirittura non è riuscito a convincere del tutto). Hakimi è uno degli esterni più forti in circolazione ed uno dei punti di forza del Borussia Dortmund. Il nazionale marocchino, inoltre, ha dalla sua la giovane età visto che stiamo parlando di un classe 1998.

Hiba Abouk, chi è la compagna di Hakimi

Se, come sembra, l’acquisto di Hakimi andasse in porto, a Milano oltre al forte esterno marocchino arriverebbe anche la bellissima Hiba Abouk. La compagnia del calciatore è una delle attrici più belle e ammirate della Spagna. Nata a Madrid il 30 ottobre 1986, Hiba Aboukhris Benslimane è di origini libiche e tunisine. La madre infatti è tunisina mentre il padre è libico. Conclusa la scuola francese di Madrid a 18 anni, Hiba ha lasciato la casa dei genitori per dedicarsi allo studio: studia filologia araba e arte drammatica. L’attrice parla correntemente spagnolo, arabo, inglese, francese e italiano.

Il sogno di diventare un’attrice si concretizza nel 2010, quando a soli 24 anni diventa Lys nella seriet tv ‘La Isla de los nominados’. Nel 2012 diventa Candela nella fortunata serie ‘Con el Culo ne el aire’. La notorietà però arriva con la serie poliziesca campione d’incassi in Spagna ‘El Principe’. Nel 2014 viene premiata dal Cosmopolitan Beauty Award come ‘Icona di bellezza femminile’.