Giovanna Rei, chi è l’attrice: carriera e vita privata, le accuse a Weinstein

Napoletana, classe 1975, Giovanna Rei debutta a teatro a 20 anni e un paio di anni dopo arriva per lei l’esordio sul grande schermo, prima in L’ultimo capodanno, regia di Marco Risi, quindi nel film I volontari di Domenico Costanzo.

Nel 1998, fa anche l’esordio nella fiction con La piovra 9 – Il patto di Giacomo Battiato, successivamente diventa co-protogonista della fortunata serie Anni ’50 di Carlo Vanzina. Veste i panni di Carolina nella docufiction Il protagonista, ispirata al Truman Show.

Curiosita, carriera e vita privata di Giovanna Rei: le accuse a Weinstein

Tantissime sono le sue apparizioni in una serie davvero lunga di fiction televisive, come Il bello delle donne, La squadra e La nuova squadra, Elisa di Rivombrosa. Per quattro anni è la centralinista Giovanna nella sit-com Camera Café. Durante tutto il suo percorso artistico, non ha mai però abbandonato il teatro, affiancandolo a cinema e fiction in tutti questi anni.

Ha fatto molto discutere quanto da lei affermato nell’ottobre 2017, ospite in studio de ‘La Vita in Diretta’, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Marco Liorni. L’attrice ha accusato Harvey Weinstein di aver tentato di molestarla e poi di essere diventato anche violento: “Mi si presentò davanti completamente nudo con una crema da massaggio. Mi disse non voglio fare sesso, non ti preoccupare… devi solo accarezzarmi e farmi rilassare”. I fatti avvennero in un hotel di Roma nel 1998: al rifiuto dell’attrice, “mi ha strattonata verso la stanza da letto”, poi di fronte alle minacce di denuncia, Weinstein avrebbe desistito.