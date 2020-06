Genoa Juventus Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Genoa e Juventus è valido per la giornata 29 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Stasera 30 giugno alle 21.45 scendono in campo Genoa e Juventus per la 29esima giornata di Serie A TIM. Si tratta di una partita davvero importantissima per entrambe le formazioni, con i padroni di casa che devono uscire dalla zona retrocessione.

Di contro, la Juventus deve tenere lontane le più immediate inseguitrici, in primis la Lazio, mentre sia Inter che Atalanta non dovrebbero ormai impensierirla più di tanto. Il campionato comunque appare serrato, con partite ravvicinate. Niente può essere dato per scontato.

Genoa Juventus: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo Stadio Luigi Ferraris di Genova sarà visibile in esclusiva e in diretta sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali. Sono 52 i precedenti a Genova tra le due squadre: 22 vittorie a 19 per la Juventus è il bilancio.

Genoa Juventus, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Ma ecco le scelte fatte dai due allenatori, Nicola e Sarri, per la sfida di questa sera:

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Zapata; Biraschi, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria.

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.