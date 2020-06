Focolaio Coronavirus | in Germania 44 infetti in impresa di catering

Dopo la per nulla incoraggiante notizia di un cluster in un mattatoio tedesco, sempre da quelle parti esplode un altro focolaio di Coronavirus. I dettagli.

Nei giorni scorsi un focolaio da Coronavirus in Germania aveva causato il contagio di ben 1500 dipendenti di un mattatoio in Westfalia. Questo ha portato le autorità locali ad intraprendere delle nuove misure restrittive per cercare di contenere la diffusione del virus.

Anche amici e parenti dei lavoratori risultati positivi devono ora osservare alla lettera le norme indicate. E le stanno provando tutte per fare si che quel cluster resti circoscritto, nonostante l’elevato numero di persone coinvolte. Ma sempre dalla Germania arriva la notizia di un nuovo focolaio di Coronavirus deflagrato su un luogo di lavoro. Il tutto è accaduto nella città di Starnberg, località di oltre 22mila abitanti situata in Alta Baviera. Interessata una ditta di catering, all’interno della quale ci sono 44 suoi lavoratori positivi al tampone. Tra questi figurano anche dieci richiedenti asilo che risiedono in un centro di accoglienza di Hechendorf.

Focolaio Coronavirus, in Germania la situazione torna ad essere complicata

Lì nei giorni scorsi sarebbe stato inoltrato un allarme in merito allo scoppiare di alcuni contagi in serie. Da sabato 27 giugno l’impresa di catering risulta chiusa in via cautelativa e potrà riaprire dal prossimo 13 luglio, dopo un periodi di oltre due settimane di inattività forzata. Tale servizio di catering è anche il fornitore ufficiale della mensa della clinica dell’Università Grosshadern di Monaco. Una struttura sanitaria che attualmente è occupata da oltre duemila pazienti. Proprio la Baviera è la regione della Germania che conta il maggior caso di contagi nell’epidemia che interessa il suolo tedesco. E l’indice di contagio è salito ad un poco rassicurante 2,80.

