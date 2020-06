Una diciottenne è scomparsa dalla sua abitazione. La Polizia ha lanciato una ricerca per ritrovarla, incitando chiunque abbia della informazioni a contattarli.

Una giovane ragazza di diciotto anni, di nome Millie Berry, è stata dichiarata scomparsa. L’adolescente è stata vista l’ultima volta intorno alle 7.45 del pomeriggio nella sua casa di Newquay lunedì scorso. Indossava un vestito da sera e, dall’ultima volta che è stata vista, le autorità di sono dichiarate preoccupate per la sua sicurezza.

La Polizia si è attivata prontamente per la ricerca di Millie Berry e ha invitato chiunque l’avesse vista a contattare prontamente il 999. Un portavoce della Polizia di Devon e Cornwall ha dichiarato che: “La Polizia è sempre più preoccupata per la sicurezza di Millie Berry, che è stata vista l’ultima volta nella sua casa a Newquay intorno alle 7.45 di lunedì pomeriggio 29 giugno“. E’ seguita una descrizione dettagliata della giovane: “Millie è una giovane caucasica, alta 5’5″, esile con capelli lunghi colorati di un biondo/argento. L’ultima volta è stata vista indossare un lungo vestito da sera grigio/argentato. Chiunque abbia informazioni circa la sua locazione è pregato di contattare le autorità“.

La sparizione di Millie Berry e il ritrovamento

La Polizia ha successivamente confermato ai media che la giovane Millie Berry è stata ritrovata dal momento in cui è stata lanciata la ricerca. Sembra essere stata ritrovata in ottima salute, sebbene ancora non si abbiano dettagli certi riguardanti il suo allontanamento da casa. Si attendono ulteriori conferme dalla Polizia.

