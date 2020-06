De Martino, scappatella con la conduttrice? Ecco cosa dice Stefano

Nell’ultima puntata di Made in Sud, Stefano De Martino ha detto la verità sulla voce secondo cui sarebbe protagonista di una scappatella con una conduttrice più grande di lui.

In questo ultimo mese la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è stata accompagnata da numerose voci. I siti ed i settimanali di gossip, infatti, hanno cercato di scoprire quale sia stata la causa della nuova rottura tra l’ex ballerino e la soubrette, ma per il momento hanno fatto solo buchi nell’acqua. Ad alimentare le voci ha contribuito anche la decisione dei diretti interessati di non parlare apertamente della rottura. Pur di scoprire la verità, e di attirare l’attenzione dei lettori, infatti, i siti specializzati in pettegolezzi hanno dato spazio a tutte le voci che sono state messe in giro.

Smentiti i rumor secondo cui la separazione sarebbe stata causata da un tradimento di De Martino o da incomprensioni con le famiglie, Stefano ha detto chiaramente di non voler parlare più di questioni private. Dopo quelle dichiarazioni, dunque, è iniziato il toto sostituta. Quasi ogni giorno il ballerino è accostato ad una ragazza differente. Prima si è parlato di una giovane conduttrice, poi di una ballerina di Made in Sud, quindi di un ritorno con Emma Marrone ed infine di una scappatella con una conduttrice più anziana di lui.

Stefano De Martino svela la verità sulla scappatella con la conduttrice

Come ormai consuetudine, durante la puntata di ‘Made in Sud‘, Iodice scherza sulla vita sentimentale del conduttore campano. Ieri sera, durante l’ultimo appuntamento, il comico non si è lasciato scappare l’occasione di ironizzare sulla voce riguardante la conduttrice “anziana”. Sul palco infatti ha chiesto a De Martino: “Non vorrei fare gossip, ma una domanda te la devo fare… ma davvero ti piacciono le vecchiarelle?”.

Stefano si è messo a ridere ma non ha risposto alla domanda, ma Iodice ha continuato ad incalzarlo dicendo: “Fai il zuzzusiello? Chi è questa conduttrice? Dai su…”. A quel punto De Martino ha risposto: “Sono fake news, tu non devi leggere il web”. Insomma, nulla di vero nemmeno in questo caso. Poche ore prima ci aveva pensato la ballerina accostata a De Martino a smentire la voce, dicendosi stupita che fosse uscito il suo nome.