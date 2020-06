Coronavirus, pronto primo vaccino: “Sarà per militari cinesi” – VIDEO

In Cina è pronto il primo vaccino contro il Coronavirus, sviluppato dall’azienda biotech CanSino: “Sarà per militari cinesi”, ignote le quantità.

L’azienda biotech cinese CanSino sarà la prima a produrre un vaccino anti Coronavirus su larga scala. Infatti ha ricevuto il via libera dalla Commissione Militare Centrale. Saranno gli stessi militari cinesi, al momento, coloro che usufruiranno del vaccino.

Per “ragioni di privacy commerciale”, non è chiaro ancora quanti saranno i militari cinesi che saranno sottoposti al vaccino, le cui fasi 1 e 2 sono state forzate a tempi record. Al momento, ci sono nel mondo 15 vaccini in fase sperimentale. Otto di questi sono cinesi.

Tra questi, ottimi risultati si stanno ottenendo dalla sperimentazione del CoronaVac, sviluppato dalla società cinese Sinovac. CanSino ha fin da subito collaborato con l’Accademia Militare delle Scienze. Non solo: i suoi prodotti vengono anche sperimentati in Canada. La lotta della Cina al Coronavirus attraverso la sommistrazione di vaccino ha avuto anche momenti surreali a livello di propaganda, come l’eclatante gesto della generalessa Chen Wei, che è anche epidemiologa e che si è iniettata da sola il vaccino prima ancora della conclusione della sperimentazione animale.