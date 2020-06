Moda estate 2020: cosa indossare in vacanza a luglio?

Che vestiti indossare al top per una vacanza a luglio? La moda dell’estate e i trend da seguire.

Finalmente sembra che la pandemia da Coronavirus, almeno in Italia, stia rallentando. Il numero dei contagi cala e la sensazione è che l’estate sia pronta ad esplodere. Vacanze comprese. Anche se molti italiani hanno dichiarato che non potranno spostarsi molto per le ferie, magari per problemi economici o perché non ne hanno a disposizione, ce ne sono altri che invece non vedono l’ora di partire. Chi può andare in viaggio a luglio ha una carica ed una emozione addosso incredibile. È come se fosse la prima vera estate da molto tempo e per questo anche il look deve essere super cool. Quali sono allora le tendenze più interessanti in termini di abbigliamento per una vacanza a luglio?

Le tendenze per un look da spiaggia durante l’estate 2020

Come prima cosa, la parola d’ordine sembra essere una “colore”. Resta fissa la moda animalier, ma oggettivamente quest’anno deve essere in technicolor. Stampe leopardate fucsia, tanto per cominciare, o uno zebrato verde fluo. Unire la giungla con i colori accesi di un’estate che è appena cominciata.

Sempre in tema animalier, ma per le scarpe, occhio al ritorno strisciante e prepotente del pitone. Già perché la tendenza per l’estate 2020 sembra proprio essere il pitonato lucido e fluorescente sulle scarpe. Anche in questo caso, devono essere in pelle finta e quindi super colorato.

La tendenza pride

Legato a doppio filo al colore c’è la tendenza pride. L’arcobaleno e le magliette con questa fantasia sono un must have per luglio. Soprattutto in vacanza. Dopo una giornata di mare, con l’abbronzatura accesa, una maglietta bianca, con un arcobaleno davanti è super pride, super open mind e soprattutto super alla moda.

Il ritorno della salopette

Torna poi di gran moda la salopette. Corta, lunga, strappata… poco importa. Meglio se in denim chiaro, ma per il resto questo capo d’abbigliamento ripescato direttamente dagli anni ’80 oggi torna in voga come non mai. Bisogna quindi procurarsene una o andare a fare razzia negli armadi della mamma! Vedrete che sicuramente ne aveva una anche lei.

Come vestirsi la sera d’estate

Per la sera invece, la tendenza per la moda estate in vacanza è quella dei vestiti lunghi, preferibilmente lunghi e soprattutto leggeri. Taffetà, organza, pizzi…liberate la fantasia, ma ricordate che in vacanza, per una festa in spiaggia o una cena romantica il look quest’anno sembra essere identico e la parola d’ordine è sembrare un angelo.