Confronto Chiara Biasi Instagram, come appariva la celebre influencer ieri e come è diventata oggi. Un bel pò di lavoro lo ha fatto il chirurgo plastico?

Come per tanti altri vip anche nel caso di Chiara Biasi Instagram rappresenta una vetrina assai importante, praticamente fondamentale.

La blogger 30enne originaria di Pordenone ha coltivato la propria immagine e costruito il proprio successo con le opinioni fornite su moda, viaggi e su tutto ciò che è fashion. E con l’avvento di Instagram, pure lei ha sfruttato tale piattaforma social per avere un contatto diretto con la propria folta fanbase. Attualmente lei conta più di 27mila followers. Ai quali Chiara si concede spesso in pose sensualissime. Ad esempio, negli ultimi tempi non sono mancati scatti nei quali lei stessa si mostra con indosso dei succinti costumini da bagno. L’outfit che Chiara Biasi mostra su Instagram è magnifico, di quelli da fare girare la testa. E come al solito non mancano i complimenti. Ma c’è un post sempre sulla stessa piattaforma, che fa discutere.

Chiara Biasi Instagram, il cambiamento dal 2009 ad oggi

Si tratta di un confronto postato dalla pagina uominiedonneamicitv che ci mostra Chiara come era ieri e come è oggi. In effetti il cambiamento è veramente notevole. La ragazza appare protagonista di un vero e proprio mutamento rispetto a come si presentava nel 2009. Ai tempi la Biasi dava l’impressione di essere la classica ragazza della porta accanto. Una, come si dice, “bellezza acqua e sapone”. Oggi è tutt’altra persona. In un altro scatto realizzato nel 2020, la vediamo del tutto diversa. Con zigomi più marcati e labbra decisamente più ingrossate. Segno che, come sospettano alcuni utenti, la Biasi si sia sottoposta a dei ritocchini da parte del chirurgo estetico.

