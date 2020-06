Barcellona Atletico Madrid LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Barcellona e Atletico Madrid è valida per la giornata 33 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

La grande sfida della 33esima giornata di LaLiga Santander va in scena alle ore 22.00 e vede di fronte seconda e terza forza del campionato. Quella tra Barcellona e Atletico Madrid è infatti una delle sfide più importanti degli ultimi anni.

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Scavalcato in testa dal Real Madrid, dopo il pareggio esterno contro il Celta Vigo, il Barcellona ci riprova questa sera, ma di fronte si trova l’altra squadra di Madrid, ben allenata da Diego Simeone.

Barcellona Atletico Madrid: come vederla in streaming e in diretta tv

I padroni di casa sono reduci da tre vittorie e due pareggi, la squadra ospite è in gran forma e viene da quattro vittorie consecutive. Sarà dunque una partita apertissima a qualsiasi risultato, sebbene i precedenti più immediati sorridano ai catalani, con due vittorie e un pareggio.

Barcellona Atletico Madrid in diretta: le formazioni di questa sera

Queste le scelte fatte dai due allenatori per il big match della 33esima giornata:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann.