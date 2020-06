Bandiere Blu 2020: le spiagge dell’Emilia Romagna per l’estate. Dove andare in vacanza, le località migliori.

Per le vacanze dell’estate 2020 continuiamo a segnalarvi le spiagge che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2020 in Italia. Qui proponiamo l’Emilia Romagna, regione che conferma le 7 Bandiere Blu ottenute lo scorso anno da altrettante località balneari della sua riviera. Le spiagge della regione sono molto frequentate, con i loro vasti arenili sabbiosi occupati da ombrelloni e stabilimenti balneari, i locali sulla spiaggia, le discoteche, l’offerta infinita di strutture ricettive, tra bar, ristoranti e alberghi.

L’Emilia Romagna ha l’offerta più ampia e completa di servizi turistici balneari in Italia. La varietà e la qualità pur elevata dei servizi tuttavia non basta a conquistare la Bandiera Blu, per la quale conta molto anche la pulizia delle acque e la tutela ambientale. Il segreto sta nel raggiungere entrambi gli obiettivi in modo equilibrato.

Bandiere Blu 2020: le spiagge dell’Emilia Romagna

Le Bandiere Blu vengono attribuite ogni anno dalla ong FEE – Foundation for Environmental Education alle migliori località balneari in Europa, sia di mare che di lago, premiando la pulizia delle acque e delle spiagge, i servizi e la sostenibilità, oltre alla bellezza dei luoghi e del mare. Per ottenere il prestigioso vessillo, infatti, sono importanti anche la tutela ambientale e i servizi ai turisti: accessibilità delle spiagge, presenza di aree vedi, di piste ciclabili e percorsi pedonali, servizi essenziali (come toilette e punti di ristoro) e la raccolta differenziata dei rifiuti.

Ogni anno, l’Italia riceve un numero sempre più alto di Bandiere Blu. I Comuni italiani premiati sono 12 in più: dai 183 del 2019 ai 195 del 2020. Sono aumentate le Bandiere assegnate alle singole spiagge, sia marine che lacustri, e agli approdi turistici: dalle 385 del 2019 alle 407 del 2020. Infatti, le Bandiere Blu sono assegnate a specifiche spiagge dei vari Comuni, non necessariamente a tutte le spiagge di uno stesso Comune. Una differenza di cui si deve tenere conto.

L’Emilia Romagna quest’anno conferma le 7 Bandiere Blu che aveva già da qualche anno. Le spiagge premiate si trovano nelle province di Ferrara, Ravenna e Rimini e appartengono a rinomate e frequentate località balneari. Nella classifica nazionale, l’Emilia Romagna è nona, dietro alla Sicilia, che ha una Bandiera in più.Qui di seguito riportiamo tutte le località e le spiagge dell’Emilia Romagna premiate con le Bandiere Blu 2020, suddivise per provincia.

Bandiere Blu 2020 della provincia di Ferrara

Comacchio – Lido Spina, Lido di Volano / Nazioni / Pomposa / Lido degli Scacchi / Garibaldi, Lido degli Estensi

Bandiere Blu 2020 della provincia di Forlì-Cesena

Cesenatico – Zadina, Ponente, Levante (Valverde, Villamarina)

Bandiere Blu 2020 della provincia di Ravenna

Cervia – Milano Marittina / Pinarella

– Milano Marittina / Pinarella Ravenna – Casal Borsetti, Lido di Dante / Lido di Classe, Lido di Savio, Marina di Ravenna / Punta Marina Terme / Lido Adriano, Marina Romea / Porto Corsini

Bandiere Blu 2020 della provincia di Rimini

Misano Adriatico – Punto Dieci / Porto Verde, Rio Alberello

– Punto Dieci / Porto Verde, Rio Alberello Cattolica – Regina dell’Adriatico

– Regina dell’Adriatico Bellaria Igea Marina – Igea Marina

