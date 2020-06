Auto invade il marciapiede e sfonda il negozio: muore un bimbo di 3 anni

Terribile incidente a Edimburgo, in Scozia: un bambino di 3 anni è morto e una donna di 37 anni è rimasta ferita per colpa di un’auto finita fuori strada.

Un bambino di tre anni è morto dopo che un’auto ha fatto irruzione in un negozio di beneficenza a Edimburgo, in Scozia, colpendo lui e sua madre, una 37enne che è stata poi ricoverata in ospedale (ma non sarebbe in pericolo di vita). I testimoni hanno sentito un “botto” mentre i due pedoni, che sono anche parenti, sono stati investiti a Morningside Road oggi nel primo pomeriggio (14:30 circa, ora locale).

Leggi anche –> Incidente Bologna | tremendo impatto tra furgone e tir | 2 morti

Leggi anche –> Ragazzo morto | incidente fatale per Andrea | arrestata 22enne

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Quell’auto trasformata in una scheggia impazzita

L’auto in questione, una KIA rossa guidata a quanto pare da un’anziana, è salita improvvisamente sul marciapiede e sfondato la vetrina del negozio di libri e giocattoli per bambini, intrappolando i due pedoni. Gli agenti intervenuti sul posto hanno subito portato il piccolo in ospedale, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo è stato inutile, tanto erano gravi le ferite riportate.

Un negoziante ha raccontato di aver sentito un “botto” mentre l’auto si scagliava contro il suo involontario bersaglio: “È stato scioccante – ha confessato -. Una signora ha detto che un ragazzo era ferito più di chiunque altro, non si muoveva. Poi è arrivata l’ambulanza e l’ha portato via”. La Polizia scozzese ha rilasciato una dichiarazione stasera confermando che un bambino di tre anni è morto a seguito dell’incidente. Nel frattempo le indagini per accertare tutte le responsabilità del caso vanno avanti.

EDS