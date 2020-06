Scattata l’allerta terrorismo in un centro commerciale ed in una stazione dei treni di Parigi. Polizia all’opera con le forze speciale alla ricerca di un sospetto.

Allerta terrorismo a Parigi, dove un centro commerciale è stato evacuato all’improvviso assieme ad una stazione ferroviaria. La polizia francese è alla ricerca di un sospetto che si ritiene sia armato.

I due spazi pubblici vedono l’ingente presenza di uomini delle forze speciali nell’area nota come ‘La Defense’, che sorge nella periferia occidentale della capitale transalpina. E dove si trovano diversi uffici e punti vendita. Le operazioni di sicurezza da parte delle forze dell’ordine hanno avuto il via dopo una segnalazione anonima. Qualcuno al telefono ha chiamato il numero per le emergenze parlando di un individuo armato avvistato nelle immediate vicinanze del centro commerciale ‘Westfield Les 4 Temps’. Ci sono anche dei filmati presenti sui social che mostrano le persone presenti nel suddetto centro commerciale cadere preda del panico. In molti corrono di colpo in cerca delle uscite.

Allerta terrorismo, la polizia francese cerca un uomo armato

La polizia poi intima a tutti di procedere lentamente e con le braccia alzate, facendo partire delle perquisizioni. Successivamente è partito l’ordine di evacuazione. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Il tutto è avvenuto alle 10:00 del mattino di martedì 30 giugno 2020. Alcuni viaggiatori sono rimasti anche bloccati nella attigua stazione dei treni. Anche in questo caso non mancano delle testimonianze social. Massiccio l’intervento della sezione antiterrorismo della polizia. Proprio le forze armate di polizia hanno confermato che è in corso la ricerca di un soggetto armato avvistato all’interno del centro commerciale.