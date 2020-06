Alessia Marcuzzi, bikini da urlo lascia poco all’immaginazione: fan impazziti

La conduttrice, attrice e showgirl Alessia Marcuzzi ha pubblicato su Instagram un nuovo scatto strepitoso che ha raccolto l’applauso virtuale del pubblico (soprattutto maschile).

A 47 anni suonati Alessia Marcuzzi può vantare un fisico magnifico e curve strepitose. E ovviamente non le nasconde, per la gioia dei suoi fan e followers sui social. Vedere per credere.

Alessia Marcuzzi più sexy che mai

La nota conduttrice, attrice e showgirl ha pubblicato su Instagram un nuovo scatto che immortala la sua statuaria bellezza, raccogliendo nel giro di pochi minuti il plauso virtuale del pubblico maschile e sicuramente le invidie del gentil sesso.

Si tratta di uno scatto dall’alto che mostra Alessia Marcuzzi con indosso un bikini favoloso. Il costume minimal ovviamente non nasconde le grazie della showgirl: il “davanzale” audace in primo piano, ma anche – e soprattutto – quel vedo-non-vedo dovuto allo slip troppo largo. E la temperatura, già alta in questi primi giorni di calura estiva, si fa subito bollente: in calce allo scatto non si contando gli apprezzamenti dei fan, alcuni anche piuttosto coloriti.

“Hai delle belle tette”, dichiara senza mezzi termini; “Che corpo da invidia”, gli fa eco un altro fan; “Saresti stata meglio tutta nuda… Comunque bellissima”, chiosa un ammiratore decisamente troppo audace. E ancora: “Eh, ma già fa caldo”, “Stupenda”, “Divina”, “Fig* pazzesca”, “Ma quanto sei bona?”, “Posso leccarti gli addominali? Mi fai morire”, “Sei perfetta”, “Fantastica”, “La posizione ideale per godere della passione”, “La bellezza sei”…

