Agente fuori servizio salva un bimbo di 6 mesi colto da un malore

Una domenica al parco rischiava di essere letale per un bimbo di 6 mesi: provvidenziale l’intervento di un agente fuori servizio che lo ha rianimato.

Una domenica al parco, una giornata da passare in famiglia, stava per tramutarsi in tragedia quando il piccolo Izan ha smesso di respirare. L’episodio drammatico si è verificato la settimana scorsa alle porte di Madrid, in un parco di Leganes, dove il bimbo di sei mesi si trovava con i genitori. Quando il piccolo è stato colto dall’improvviso malore, le urla di disperazione della madre hanno attirato l’attenzione dell’agente della Guardia Civil Christian Rios.

In quel momento Christian era fuori servizio, ma le urla della donna non potevano lasciarlo indifferente e quando ha compreso che il bimbo non respirava più ha agito di getto e, ricordandosi le nozioni di primo soccorso, ha cominciato a praticargli il massaggio cardiorespiratorio. Proprio il pronto intervento dell’agente è stato fondamentale per salvare la vita ad Izan. Quando i soccorsi sono giunti, infatti, il piccolo aveva ripreso già a respirare e i paramedici lo hanno portato in ospedale per dei controlli.

Agente fuori servizio salva bimbo: sconosciute le cause del malore

Gli esami effettuati in ospedale hanno evidenziato come il bimbo non avesse alcuna anomali al cuore. Il check up effettuato nella struttura sanitaria, inoltre, ha evidenziato come Izan fosse in perfette condizioni di salute. Il malore accusato al parco, dunque, rimane senza spiegazione, anche se si è ipotizzato che possa essersi trattato di un raro caso di ‘Sindrome della morte improvvisa del lattante’.

Qualunque sia stata la causa dell’improvviso malore, per Izan non era giunto il momento di dire addio alla vita. L’intervento di Christian, infatti, è stato repentino e fondamentale. Qualche giorno dopo l’agente è andato a trovare nuovamente il neonato e si è scattato un selfie insieme a lui. Adesso, infatti, i due sono uniti da un legame speciale e saranno amici per sempre.