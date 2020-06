Vite al limite, chi è Coliesa: scopriamo come è diventata oggi

Pesava quasi 300 chili. L’abbiamo vista nel programma Vite al limite. Scopriamo come è adesso Colisea McMillian e quali sono le sue condizioni.

Una delle protagonista più seguite della trasmissione Vite al limite, Colisea McMillian. La sua storia è una delle più particolari all’interno dell’intero programma. Scopriamo allora le ultime notizie sulle sue condizioni attuali. Come sta adesso? È riuscita a perdere del peso?

Leggi anche->Vite al limite, chi è Tommy Johnson: come è diventato oggi

Vite al limite, il cui titolo originale sarebbe My 600-lb Life, è una celebre trasmissione in onda su Real Time in Italia. È originaria degli Stati Uniti, prodotta dal canale TLC. Esiste dal 2012 ma al momento è ancora in corso. Le edizioni sono attualmente 8, e comprendono 110 puntate da 85 minuti ciascuna.

Leggi anche->Vite al limite, chi è Seana Collins: come è diventata oggi

Le vite e le condizioni di persone affette da obesità eccessiva sono l’argomento del programma. Le storie ed i racconti dei vari protagonisti sono particolari e tutti diversi gli uni dagli altri. Durante lo svolgimento di ogni puntata si potrà osservare il percorso soggettivo verso il dimagrimento che ogni individuo tenta di intraprendere.

Leggi anche->Vite al limite, Carlton e Shantel: più di 600Kg in due, come sono oggi

Coliesa McMillian è stata una delle protagoniste di Vite al limite più seguita. La donna aveva al momento delle riprese 41 anni e pesava ben 290 chili. Mamma di 4 figli e sposata con l’uomo della sua vita, Colisea si reca a Huston in cerca dell’aiuto professionale del dottor Nowzaradan.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coliesa McMillian: le ipotesi sulla sua salute oggi

Mamma Coliesa, residente a New Roads, in Louisiana, ha dovuto affrontare degli spiacevoli avvenimenti nel corso della sua vita. L’affido ad una casa famiglia in giovane età è stato senza dubbio uno dei suoi più tristi ricordi. A causa degli abusi subiti da parte del cugino e dello zio all’età di 12 anni, la ragazza rimane segnata per tutta la vita. La prematura morte del marito a causa di un incidente stradale ed un infarto sono le gocce che fanno traboccare il vaso, e Coliesa si è rifugiata irrimediabilmente nel cibo. Ad oggi non si conoscono le condizioni di salute dopo le riprese del programma. Alcune fonti assicurano il suo dimagrimento, mentre altre, contemporaneamente, la dipingono su un letto d’ospedale. Siamo dunque tutti in attesa di notizie sicure.