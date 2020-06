Rapisce bambina in un parco, i testimoni se ne accorgono all’ultimo

Un uomo sulla quarantina è stato visto mentre tentava di portare via da un parco in Germania una bambina. I testimoni si sono resi conto di quel che stava accadendo.

Un terrificante momento avvenuto in un parco giochi a Berlino. Un uomo di 44 anni è stato visto mentre stava rapendo una bambina di 2 anni, intorno alle 19:30 di domenica pomeriggio scorso, approfittando della distrazione della madre.

L’uomo probabilmente era convinto che nessuno l’avesse notato mentre avvicinava la bambina, ma non era così. Una giovane madre di 27 anni, proprietaria di un negozio, lo ha avvicinato con una telecamera e l’ha costretto a riportare la bambina dalla madre che, terrorizzata, stava iniziando a cercare sua figlia. L’uomo è stato successivamente arrestato dalla Polizia per ubriachezza ma è stato incredibilmente rilasciato subito poiché le “condizioni per emettere l’arresto non si erano presentate correttamente“.

Bambina riportata alla madre, rapimento sventato

Heike S., questo il nome di fantasia della donna coraggiosa che ha riportato una bambina dalla sua madre, ha parlato con i media tedeschi, dichiarando che aveva già visto l’uomo parlare con la bambina all’entrata del parco giochi e di aver notato come i due non si assomigliassero affatto.

Poi, ha notato l’uomo prendere per mano la piccola e iniziare a trascinarla via e, in quel momento, ha chiesto l’aiuto del proprietario del chiosco del parco. Insieme i due sono riusciti a raggiungere l’uomo prima che si allontanasse troppo con la bambina e l’hanno fermato, segnando la fine dell’incubo prima che fosse troppo tardi.