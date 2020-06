Test visivo, anatra o coniglio? Ciò che vedi svela la tua personalità

Questo semplice test cognitivo reso famoso da Joseph Jastrow permette di capire molto sulla personalità di chi osserva l’immagine.

Buona parte della psicologia cognitiva si basa su una serie di test che permettono di comprendere la personalità di chi osserva le immagini. Uno dei test più famosi è stato reso famoso dallo psicologo statunitense Joseph Jastrow nel 1899, ma è apparso per la prima volta in una rivista scientifica nel 1892. Si tratta di un’illustrazione disegnata con una matita che mostra un’immagine indefinita. Jastrow la utilizzò per dimostrare che gli esseri umani vedono con gli occhi, ma danno interpretazione delle immagini anche con il cervello.

I soggetti che guardano l’immagine, infatti, possono riconoscere sia un coniglio che un’anatra. Alcuni di essi possono riconoscere entrambi gli animali in pochissimo tempo. IN quest’ultimo caso, ci si trova di fronte a soggetti molto creativi, in grado di creare immagini velocemente. Cosa ci dice l’illustrazione, invece, se vediamo prima l’anatra o prima il coniglio? Scopriamolo.

Anatra o Coniglio: il test che permette di conoscere molto della vostra personalità

Se vedete in un primo momento l’anatra e solo successivamente il coniglio significa che sei una persona determinata e coraggiosa. Sei una persona in grado di risolvere i problemi in poco tempo e dotata di una buona capacità di ragionamento. Quando ti fissi sul portare a termine qualcosa non ti arrendi finché non raggiungi l’obiettivo. Solitamente molto positivo e allegro, spingi gli altri a dare il meglio di sé ed è un piacere passare del tempo insieme a te.

Se vedi il coniglio e solo dopo l’anatra, sei uno spirito libero, una persona che ama vivere ogni secondo intensamente e predilige godersi il momento. Ti piace viaggiare e conoscere gente nuova, in modo tale da arricchire il tuo bagaglio esperienziale e le conoscenze. Originalità e creatività sono i tuoi punti di forza e ti permettono di metterti in mostra in qualsiasi situazione.