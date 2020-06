Stasera in tv il giovane Montalbano: trama e anticipazioni

È oramai un appuntamento fisso quello con il commissario Montalbano tutti i lunedì sera. Scopriamo meglio i dettagli della serie in onda su Rai Uno.

Oramai si tratta di un impegno improrogabile. L’appuntamento fisso con il commissario Salvo tutti i lunedì è una certezza. Anche stasera sarà in onda come al solito. Scopriamo insieme tutti i dettagli della puntata di oggi e della serie tv.

Stasera, 29 Giugno 2020, alle ore 21:25 andrà in onda un’altra puntata de Il giovane Montalbano. Si tratta della replica della quinta puntata della prima stagione, il cui titolo è “Il terzo segreto“. Vedremo dunque stasera il celebre commissario immerso non in uno, ma ben in due grattacapi. Che cosa avrà in serbo l’uomo per noi?

I rapporti con Livia iniziano a raffreddarsi. Il commissario sospetta infatti un tradimento da parte della compagna. È questa la situazione all’interno della quale si svolgerà la puntata de Il giovane Montalbano di questa sera.

L’omicidio di un manovale proveniente dall’Albania è il primo caso intorno al quale verterà l’episodio. Intanto dal Comune di Vigata scompare anche la bacheca delle affissioni matrimoniali. Che cosa bolle in pentola? I misteri sono tutti nelle mani del commissario.

Il giovane Montalbano: cast

La serie televisiva italiana Il giovane Montalbano prodotta dal 2012 al 2015 viene trasmessa tutti i lunedì sera su Rai Uno. Le puntate non sono nient’altro che un prequel de Il commissario Montalbano, che vanta nel cast la presenza di Luca Zingaretti. La serie, firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni, vede come protagonista l’attore Michele Riondino. Sono Sarah Felberbaum, Nino D’Agata, Giorgia Sinicorni e Perla Giordano gli altri nomi che compaiono nella puntata, la cui regia è tutta opera di Gianluca Maria Tavarelli.