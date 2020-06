Sonia Bruganelli, la foto in piscina con Paolo Bonolis fa infuriare gli utenti

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, dopo le polemiche per la festa di compleanno la coppia si rilassa in piscina: non mancano gli insulti e le critiche cattive.

Negli ultimi giorni Paolo Bonolis, conduttore di successi come “Ciao Darwin” e “Avanti un altro!”, e la moglie Sonia Bruganelli, produttrice a capo della Sdl 2005, pubblicano sui social foto e video fatti nella loro villa di Ansedonia, in Toscana, vicino al mare. Molti di coloro che seguono la Bruganelli sui social le mandano pensieri gentili e saluti affettuosi alla famiglia, ma purtroppo non mancano haters che mancano di rispetto nei confronti dei Bonolis. Di recente la Sonia ha postato una foto dove di vede il figlio Davide Bonolis con alcuni amici in piscina. Insieme a lui anche Silvia, la primogenita di Bonolis e della Bruganelli, e Adele, la piccola di casa. “Ragazzi ne abbiamo?”, scrive con affetto Sonia nella didascalia della foto.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, le critiche sui social

Tra i follower c’è già qualcuno che si lamenta: “Ma la cuffietta non la indossano? L’igiene è la prima cosa”, si legge (ma la piscina è privata). “Sei da sola? Dove sta Bonolis?”, le chiede qualcun altro. “Invita qualche bambino che non sa come è fatta una piscina, invece di ostentare tutti i tuoi privilegi”, scrive qualcuno. “Anche tu estate fai-da-te? Non credo. Ci prendi in giro”, rincara un altro. Pare che i followers della coppia siano particolarmente invidiosi delle disponibilità economiche di Sonia e Bonolis, che evidentemente non hanno nessuna intenzione di passare l’estate nella loro casa di città. Non molto tempo fa commenti simili erano stati pubblicati sotto le fotografie del compleanno di Paolo Bonolis: anche lì diverse persone avevano accusato la famiglia di ostentare il proprio benessere con egoismo, senza mostrare rispetto per coloro che, a causa Coronavirus, quest’anno non potranno concedersi nemmeno un giorno di relax.

