Simona Ventura senza filtri, la foto lascia tutti senza parole: “Che coraggio”

Sta facendo molto discutere l’ultimo post Instagram di Simona Ventura. La conduttrice ha voluto mostrarsi in un modo che ha sorpreso tutti i suoi fan e non solo.

Senza filtri, senza photoshop, in costume in una foto verità che è merce rara di questi tempi. Il messaggio che Simona Ventura lancia con questo post è molto forte.

Leggi anche –> Simona Ventura, le parole rivolte alla figlia Caterina fanno commuovere tutti

Leggi anche –> Simona Ventura-Giovanni Terzi, nozze saltate: ecco cos’è successo

In un’epoca in cui anche le modelle più giovani e in forma modificano le proprie foto per apparire perfette, lei con i suoi 55 anni decide di apparire così com’è dando uno schiaffo morale a tante sue colleghe o presunte tali.