Una ragazza ubriaca al volante travolge il povero Andrea, il ragazzo morto a seguito di questo incidente. Aveva solamente 17 anni.

Si chiamava Andrea Matteucci il ragazzo morto in un incidente. Il giovane aveva 17 anni ed era tesserato per la società sportiva Atletica Libertas Runners Livorno. Purtroppo gli è stato fatale uno scontro con un’auto guidata da una ragazza 22enne, risultata positiva al alcol test.

Questo ha fatto si che le forze dell’ordine la arrestassero per omicidio stradale. Il dramma ha avuto luogo proprio nella città labronica. Andrea era alla guida del suo motorino e dopo la caduta aveva rimediato delle ferite estremamente gravi. Un’ambulanza lo ha trasportato d’urgenza in ospedale, ma l’adolescente è purtroppo spirato a seguito delle lesioni impossibili da tamponare. In merito all’avvenuto incidente hanno svolto i rilievi del caso gli agenti della Polizia municipale di Livorno.

Ragazzo morto, sequestrato il suo motorino e quello della giovane che lo ha investito

Disposto il sequestro sia del motorino del ragazzo morto che della vettura della giovane. Quest’ultima è sottoposta a provvedimento di arresti domiciliari ed attende la convalida del giudizio. Ancora non perfettamente nota la dinamica dell’incidente. La società sportiva alla quale lo sfortunato Andrea era affiliato ha pubblicato un messaggio di cordoglio sul proprio profilo ufficiale Facebok. “Un tragico incidente questa notte ha portato via Andrea Matteucci, giovane brillante velocista che correva in maglia amaranto. Non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di un ragazzo così giovane. Noi tutti e il Campo Scuola da oggi saremo un po’ più vuoti. La Libertas tutta si stringe alla famiglia nel cordoglio e nel ricordo di Andrea. Ciao Andrea”.

