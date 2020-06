I carabinieri sembrano non avere dubbi: caso di omicidio suicidio a Grosseto. La scena che si è presentata agli occhi delle forze dell’ordine è orribile.

Si indaga su un possible caso di omicidio suicidio avvenuto a Grosseto questa mattina. Le forze dell’ordine infatti hanno rinvenuto il cadavere di un uomo all’interno di una abitazione. Accanto a lui c’era una donna, rimasta gravemente ferita.

Il personale medico del 118, accorso assieme alle autorità, hanno trasferito quest’ultima all’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena. Si tratta della stessa struttura dove è attualmente ricoverato anche Alex Zanari, dopo l’incidente di quasi due settimane fa. La donna è giunta nella struttura sanitaria a bordo di una eliambulanza. A causa della gravità delle sue lesioni, ha ricevuto un immediato ed urgentissimo ricovero in codice rosso. I carabinieri stanno già seguendo una possibile pista. Quanto accaduto a Grosseto sembra proprio essere una vicenda di omicidio suicidio.

Omicidio suicidio Grosseto, la vicenda ha avuto luogo nella notte

L’uomo avrebbe ferito la donna nel tentativo di ucciderla, per poi togliersi a sua volta la vita. Lei però è sopravvissuta, anche se starebbe lottando tra la vita e la morte. Il luogo del delitto ha visto anche l’arrivo del magistrato della Procura della città maremmana in quel momento in turno. La vicenda sembra risalga alla notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno 2020. Da quanto risulta, lui era un ex agente della Polizia Municipale di Grosseto.

