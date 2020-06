Oggi in tv – Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 29 giugno

Da non perdere l’appuntamento di oggi, lunedì 29 giugno 2020, con il Paradiso delle Signore che andrà in onda alle 15.40 su RaiUno: le indiscrezioni

Appuntamento imperdibile oggi, lunedì 29 giugno 2020, con una nuova puntata della soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda su Raiuno a partire dalle 15:40. Ispirato ad un romanzo di Emile Zola, la storia è ambientata in un grande magazzino alla fine degli anni Cinquanta con il sogno di grandi donne. C’è Flavia che decide di accettare l’invito a cena da Umberto. Tra il Guarnieri e la Brancia c’è un’intesa che sembra preoccupare Adelaide che scopre di avere una nuova rivale. Inoltre, la contessa teme che il matrimonio tra Riccardo e Ludovica possa anche non essere più necessario.

Oggi in tv – Il Paradiso delle Signore, le curiosità

Successivamente Angela sarà a disagio quando con le sue amiche parla di suo fratello Marcello, che intende mettersi in affari con Salvatore. La signora ha paura che il fratello potrebbe mettersi ancora una volta nei guai. Inoltre, Marcello ha intenzione di giocare la sua vincita al Totocalcio ai cavalli. Angela prova a fargli cambiare idea, ma non ci riesce. Salvatore, inoltre, vuole comprare la caffetteria che Anita vuole vendere: così si rivolge ad una banca per chiedere un prestito. Infine, Cosimo ha intenzione di finanziare l’investimento di Salvatore, ma Gabriella frena l’entusiasmo del Bergamini. Da non perdere l’appuntamento di oggi con una nuova puntata in onda su RaiUno.