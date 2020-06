Moto Gp, Dovizioso cade e si frattura la clavicola: a rischio il mondiale? – VIDEO

Il pilota della Ducati Andrea Dovizioso è caduto durante una gara di Motocross e si è fratturato la clavicola: a rischio il suo mondiale?

Tra due settimane circa avrà inizio il Mondiale di MotoGp. I piloti scalpitano in attesa dell’inizio delle gare e cercano di tenersi in forma con sessioni di allenamento specifiche e gare regionali. Particolarmente voglioso di arrivare in forma all’appuntamento con la pista è Andrea Dovizioso. Il pilota italiano è stato l’unico in questi anni di dominio di Marc Marquez in grado di impensierire il campione spagnolo e anche quest’anno punta a vincere quel mondiale che gli manca per mettere il punto esclamativo ad una carriera straordinaria.

Per arrivare in forma all’appuntamento con il mondiale ridotto di questo 2020, Andrea si è iscritto al Campionato regionale di Motocross. Nell’ultima gara, però, il forlivese ha perso il controllo del mezzo ed ha sbattuto violentemente a terra. Purtroppo dalla radiografia è emerso che ha riportato una frattura alla clavicola e che dovrà essere operato.

Dovizioso, brutto infortunio in gara: mondiale a rischio?

L’infortunio a ridosso del mondiale ha fatto temere ai fan che Andrea Dovizioso potesse saltare le prime gare della MotoGp, ma dal suo staff sono giunti segnali incoraggianti: “Dopo aver subito un incidente durante una gara di motocross a Faenza, Adrea Dovizioso ha subito un infortunio alla clavicola sinistra. Dopo essersi consultato con il Professor Porcellini, Dovi ha deciso di procedere con la chirurgia stasera a Modena per essere in tempo per l’inizio del 2020 della MotoGP”.