Morte Soleimani, l’Iran vuole l’arresto di Donald Trump – VIDEO

L’Iran vuole l’arresto di Donald Trump per la morte di Qassem Soleimani, alto generale dell’esercito iraniano, ucciso a inizio anno.

Teheran usa il pugno duro per l’attacco voluto dal presidente statunitense Donald Trump nei pressi dell’aeroporto di Baghdad, in Irag. Qui, ai primi di gennaio di quest’anno, sono morte 8 persone, tra le quali Qassem Soleimani, alto generale dell’esercito iraniano.

Nelle scorse ore, l’Iran ha emesso mandati d’arresto per 36 cittadini di Stati Uniti e altri Paesi. Tra questi, c’è anche il presidente Usa, Donald Trump. Una decisione clamorosa, quella iraniana, che secondo molti sarebbe più propagandistica che altro, ma che riapre una questione passata in secondo piano in questi mesi.

Riferisce il procuratore di Teheran, Alghasi Mehr, citato dalla Fars: “La magistratura iraniana ha emesso una ‘allerta rossa’ all’Interpol per le 36 persone ricercate, che sono figure politiche e militari. Queste persone sono condannate per ‘omicidio’ e ‘terrorismo’. Il presidente Donald Trump è in cima alla lista e continuerà a essere perseguito anche al termine del suo mandato presidenziale”. Coloro che hanno compiuto “questo crimine contro la sicurezza nazionale e la sovranità dell’Iran, dovranno pagare per le loro azioni contro il diritto internazionale”, ha aggiunto il viceministro degli Esteri di Teheran, Mohsen Baharvand.