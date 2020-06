Mino Abbacuccio è un attore comico autore e regista appartenente al cast fisso di Made in Sud. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Mino Abbacuccio è un comico storico del programma Made in Sud, popolare trasmissione che ha come protagonisti attori e cabarettisti del Sud Italia, sempre pronto a regalare degli sketch esilaranti. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Mino Abbacuccio

Napoletano classe 1982, laureato in Economia e commercio, Mino Abbacuccio nasce artisticamente nel 2001 come artista di strada. Nel 2007 si avvicina al mondo del Cabaret iniziando a frequentare i primi laboratori teatrali. Nel 2009 entra nel Laboratorio “Sipariando” presso il Teatro Tam di Napoli dove tuttora si esibisce. Nel 2010 entra a far parte del gruppo di Made in Sud e diventa subito uno dei protagonisti della popolare trasmissione televisiva che dal 2012 approda in Rai.

Mino Abbacuccio ha conseguito con successo il corso di sceneggiatura cinematografica con Maurizio Fiume. Negli anni ha ottenuto diversi e importanti riconoscimenti professionali tra cui, nel 2009, il premio della critica al Premio Massimo Troisi e nel 2010 il PREMIO CHARLOT. Sempre nel 2010 è 3° Classificato al BRAVO GRAZIE e 2° Classificato al concorso RIDIAMOCI SU di Vico Equense.

Sulla vita privata di Mino Abbacuccio si sa purtroppo ben poco. Dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, tuttavia, si capisce chiaramente che il comico ha una compagna nella sua vita privata. I due sembrano più innamorati, complici e affiatati che mai.

