Michelle Hunziker, sfida a colpi di micro bikini con Aurora: social impazziti

Michelle Hunziker e la figlia Aurora hanno passato il weekend in barca: la sfida fotografica a colpi di micro bikini sui social ha fatto impazzire i follower.

Le vacanze di Michelle Hunziker sono ormai cominciate da diversi giorni e la stessa conduttrice svizzera l’ha documentata attraverso il proprio profilo social. La scorsa settimana ha mostrato in che modo il suo nuovo cagnolino la tenesse sveglia tutta la notte, ma i post di questa settimana sono quelli che hanno fatto il pieno di like. Dopo aver raggiunto una casa per le vacanze in Liguria, infatti, la conduttrice si è concessa un fine settimana in barca con la figlia Aurora.

Madre e figlia hanno documentato le gite in barca attraverso i loro profili. Sia attraverso scatti singoli che storie Instagram. I fan, sempre molto attenti alle pubblicazioni di entrambe, hanno seguito gli sviluppi della gita in mare e sono rimasti senza parole per il fisico scolpito delle due star. L’ironia di quegli scatti, infatti, è passata in secondo piano perché i fan si sono soffermati ad osservare la perfezione fisica di entrambe.

Michelle Hunziker e Aurora mostrano un fisico scultoreo

La figlia Aurora in questi ultimi anni ha curato spasmodicamente il fisico con la corsa e la palestra ed i risultati dell’allenamento sono sotto gli occhi di tutti. Se già partiva da una base fornita da madre natura (e dalle bellissima madre), adesso Aurora sfoggia un fisico scolpito al millimetro che mette in bella mostra attraverso un bikini minimale. La bella Michelle non ha nulla da invidiare alla figlia ed anche il suo fisico fa bella mostra di sé negli scatti sulla barca.