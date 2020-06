Michele Riondino: “Di nuovo Montalbano? Non sono credibile” – VIDEO

La rivelazione al settimanale TvMia dell’attore Michele Riondino, protagonista della fiction Il Giovane Montalbano: “Non sono più credibile”.

In queste settimane, vanno in onda su Raiuno le repliche delle due stagioni della fiction ‘Il giovane Montalbano’. Protagonista è Michele Riondino, l’attore tarantino impegnato anche nel sociale e con la passione per la musica.

Proprio l’attore, ripercorrendo quella fiction, sul set del quale ha conosciuto la sua compagna, ha spiegato al settimanale TvMia: “Ormai ho superato i 40 anni, non sono più credibile come giovane e voglio ruoli da adulto, da papà”.

La fortuna di Michele Riondino per il suo ruolo in Montalbano

In realtà, anche all’epoca, in un primo momento, Michele Riondino aveva rifiutato il ruolo del giovane Salvo Montalbano: “Il produttore Carlo Degli Esposti ha dovuto insistere, all’inizio avevo rifiutato. Ero intimorito, Montalbano aveva avuto un tale successo che mi sembrava un rischio enorme”.

Quella serie, invece, gli portò molta fortuna. Non solo prima di girarla ebbe il piacere di conoscere Andrea Camilleri e confrontarsi direttamente con lui rispetto al personaggio che doveva interpretare. Sul set, conobbe anche la make up artist Eva Nestori. La donna è diventata poi la sua compagna di vita e madre delle due figlie di uno dei più talentuosi attori italiani.