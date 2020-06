Maria Bolignano è un’attrice, autrice e regista napoletana che fa parte del cast dei comici di Made in sud. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

L’ironia dei suoi personaggi, con cui rappresenta la realtà del mondo femminile, fanno di Maria Bolignano una dei comici più amati dal pubblico di Made in Sud. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Mino Abbacuccio, chi è: età, carriera, vita privata del comico di Made in Sud

Leggi anche –> Paolo Caiazzo, chi è: età, carriera, vita privata del cabarettista di Made in Sud

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Maria Bolignano

Maria Bolignano, nata a Napoli il 20 luglio 1970, è diplomata all’Accademia di Napoli e ha iniziato il suo percorso artistico collezionando esperienze nel teatro, dalla prosa alla danza, dalla lirica al teatro sperimentale. Nel 2001, quasi per caso, è approdata al cabaret.

La carriera di Maria Bolignano è un continuo viaggio tra palcoscenici, set cinematografici e televisivi: è interprete di ruoli in diversi film di successo come “Si accettano miracoli” di Alessandro Siani, “Benvenuti al nord” di Luca Miniero, “Ma che bella sorpresa” di Alessandro Genovesi e “Un’estate al mare” di Carlo Vanzina; è protagonista di fiction tra cui “I delitti del cuoco”, “Baciati dall’amore”, “Due imbroglioni e mezzo” e “Un ciclone in famiglia” e di alcune produzioni Rai come “Un posto al sole” e “La squadra”.

Maria Bolignano non ha però rinunciato al teatro, prendendo parte a “Sesso senza cuore.com” di Serena Dandini e “Il fondamentalista napoletano” di Simone Schettino, oltre a vari spettacoli di Paolo Caiazzo. E scrive spettacoli quali “Zitellandia” e “Caburlesque” e la sit-com televisiva “Corsie d’emergenza”. Nel 2005 ha ricevuto il “Premio Massimo Troisi” come miglior attrice comica.

Leggi anche –> Enzo Fischetti, chi è: età, carriera, vita privata del professore di Made in Sud

EDS