Marco Vannini, il libro di mamma Marina per farlo conoscere

Marina Conte, la madre di Marco Vannini, ha scritto un libro per raccontare la storia di suo figlio, le sue passioni e le sue gioie.

“Mio figlio Marco – La verità sul caso Vannini“, questo è il titolo del libro scritto da Marina Conte per raccontare la storia di vita del ragazzo conosciuto e amato da tutti. Il libro scritto insieme al giornalista Mauro Valentini non racconterà solo la tragedia.

Secondo mamma Marina Conte il libro è stato scritto per “raccontare i venti anni vissuti da mio figlio insieme alla sua famiglia. Perché noi prima di quella maledetta sera eravamo una famiglia felice“. Solitamente quando si parla del caso Vannini si evidenzia il tragico fatto di cronaca che ha portato alla morte del giovane Marco, ma sua madre ha voluto raccontare in questo libro i suoi sogni e il suo cammino nei suoi vent’anni di vita. Il ricavato delle vendite del volume andrà ai comuni di Cerveteri e Ladispoli per le attività organizzate in ricordo del ventenne ucciso ormai cinque anni fa con un colpo di pistola.

Il racconto di vita di Marco Vannini in un libro

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza contro la famiglia Ciontoli e sta procedendo a un nuovo processo di secondo grado. Intanto, Marina Conte, ha scelto di raccontare i sogni nel cassetto di suo figlio: “Mio figlio voleva volare con le Frecce Tricolori. Io sono convinta che ci sarebbe riuscito, era molto ambizioso“. “La dedica l’ho voluta fare a mio marito perché io e lui desideravamo tanto un figlio e quando Marco è nato lui era orgoglioso di avere questo bambino tra le braccia. Io ho voluto che Marco rimanesse indelebile non soltanto per la tragedia, ma per il suo vissuto. Per me è fondamentale far conoscere Marco per quello che era, perché era una bella persona. Nel libro ci sono testimonianze di amici, parenti e chiunque lo identificava con la sua generosità, con il suo sorriso, con quella bella parola che aveva per tutti e per me è importante“, ha raccontato Marina.

