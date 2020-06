Mara Venier in sedia a rotelle dopo il caos di Domenica In

Dopo le polemiche susseguitesi per l’ultima puntata di Domenica In, la conduttrice Mara Venier si mostra sulla sedia a rotelle.

Quella di ieri è stata l’ultima puntata di Mara Venier alla conduzione di Domenica In. La conduttrice veneta ha annunciato il suo addio alla trasmissione poco prima della messa in onda e nel corso della puntata sono già spuntati i nomi dei possibili sostituti: Fatima Trotta e Stefano De Martino. Tuttavia ieri si è parlato più che altro di un paio di errori commessi dalla conduttrice nel corso della puntata.

Leggi anche ->Romina a Domenica In | abbraccio che fa discutere con Mara Venier

La prima polemica è stata generata dall’abbraccio tra lei e Romina Power. Mara ha violato la normativa sugli abbracci e quindi la regola di distanziamento per impedire la diffusione del Covid. Lo ha fatto consapevolmente, spiegando che non le interessava di commettere questa infrazione. Il motivo per farlo, d’altronde, era emotivamente valido: Romina ha perso da poco la sorella e quell’abbraccio era un modo per manifestarle tutta la sua vicinanza.

Il palese disinteresse per le regole anti covid, ha fatto infuriare il consigliere d’amministrazione Rai Riccardo Laganà: “Quel ‘non me ne frega niente’ su RAI1 è inaccettabile. Uno schiaffo alle leggi. Per i colleghi\e che lavorano e rischiano in quella (ed altre) Produzioni nei CPTV e Sedi Regionali ed anche per tutti\e coloro che correttamente, fuori e dentro la RAI, rispettano le leggi necessarie al contenimento della Pandemia Covid19”.

Leggi anche ->Domenica In, gaffe tremenda con Loretta Goggi sul marito scomparso

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mara Venier, la foto in sedia a rotelle

La seconda polemica è nata per una gaffe commessa dalla conduttrice durante l’intervista con Loretta Goggi. La cantante parlava del marito scomparso e della decisione di non cantare più le canzoni fatte insieme a lui e Mara le ha detto: “Romina canta ancora le canzoni con Albano”. Frase a cui ha risposto: “Ma lui è ancora vivo”.

L’ultima puntata di ‘Domenica In’, insomma, si è conclusa tra le polemiche. Tuttavia Zia Mara non vi ha dato peso ed ha preferito sorvolare. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, infatti, la conduttrice si mostra sulla sedia a rotelle con in braccio il nipote Claudio. A margine della bella foto tra nonna e nipote, la Venier scrive: “Questa è la vera gioia……:❤️ grazie…..un abbraccio grande grande a tutti…”.