Mara Venier ha deciso di cambiare il programma che conduce, Domenica In, aggiungendo due altri conduttori speciali: Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Mara Venier è già al lavoro sulla nuova Domenica In che partirà da settembre. Per la conduttrice sarà il terzo anno consecutivo alla conduzione del programma domenicale. La veneziana di 67 anni si è detta stanca e pronta per andare in pensione dopo una ricca carriera, ma prima ha promesso di lasciare il suo pubblico in ottime mani.

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, sta pensando a un ritorno al passato per il programma. Negli anni ’90, infatti, la conduzione era affidata a un gruppo di persone e la “Zia Mara” ha già fatto sapere chi vorrebbe al suo fianco: l’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino. La speranza della presentatrice è di avvicinare un pubblico giovanile al programma e portare una ventata di freschezza. Già in queste ultime settimane, però, il trentenne è sempre in collegamento da Napoli per promuovere la nuova edizione di Made In Sud, programma comico condotto anche da Fatima Trotta, che Mara adorerebbe avere al suo fianco.

Le nuove facce di Domenica In

“Siccome comincio ad essere piuttosto âgée o diversamente giovane, Stefano De Martino nel ruolo di compagno della domenica, per qualche settimana, non mi dispiacerebbe. Lui è davvero molto bravo: l’altra sera l’ho visto a Made in Sud. Ma anche Fatima Trotta, la sua compagna in video, è bravissima: ha i tempi perfetti, canta benissimo e ha una bellissima voce… veramente una ragazza molto in gamba”, queste le parole di Mara Venier sui due conduttori partenopei. Un’altra faccia della Rai molto apprezzata alla conduttrice è quella di Andrea Delogu, la nuova conduttrice di La Vita in Diretta, speaker radiofonica e moglie di Francesco Montanari. “Andrea Delogu è un’ottima scelta. Bisogna avere personalità ed essere diverse da tutte le altre per uscire fuori oggi”.

