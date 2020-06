Love Game: Carolina Rey e il nuovo dating show di Raidue – VIDEO

Il nuovo dating show di Raidue, in arrivo in autunno, si chiama Love Game: sarà condotto da Carolina Rey, volto amato dai giovanissimi.

Spunta un’anticipazione davvero importante che riguarda la televisione che sarà. In autunno, infatti, arriva su Raidue un nuovo dating show. Si chiama Love Game e da alcune anticipazioni sembra che sia una riedizione dello storico ‘Gioco delle coppie’.

Al timone del nuovo programma, che dovrebbe partire a ottobre, c’è un volto per molti aspetti sconosciuto a molti. Si tratta di Carolina Rey, che ha avuto molte altre esperienze televisive, ma il cui nome è legato soprattutto a Rai Gulp, la tv dei ragazzi dell’azienda televisiva di Stato.

La biondissima conduttrice vanta anche alcune esperienze cinematografiche, ottenendo anche la nomination al Nastro d’argento alla migliore canzone originale, con il brano Sconnessi, contenuto nell’omonimo film di Christian Marazziti. Da oggi Carolina Rey è impegnata come inviata di ‘C’è tempo per…’, ma a quanto pare già è pronta per una nuova avventura in autunno. Il programma dovrebbe andare in onda il sabato pomeriggio alle 16.