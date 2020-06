Situazione lockdown Italia, c’è chi critica tale misura. Il presidente dell’ISS, Franco Locatelli, non ha dubbi ed esprime la sua posizione ufficiale.

In tutta Italia il lockdown rappresenta un ricordo, dopo due mesi e poco più di reclusione forzata in casa. Eppure questa misura ritenuta all’inizio estrema è risultata molto utile, a detta degli esperti. A parlarne è in particolare il professor Franco Locatelli, che presiede il Consiglio Superiore di Sanità.

In una intervista concessa al Tg8 e che fa capo alla redazione di SkyTg24, l’esperto, membro del comitato tecnico-scientifico cui ha fatto riferimento il Governo, l’esperto sottolinea quanto il lockdown sia risultato estremamente importante. “Grazie alla quarantena imposta a tutta la popolazione abbiamo evitato migliaia di morti. Fare una stima precisa è difficile, ma possiamo tranquillamente parlare delle decine di migliaia. Tutti i nostri modelli e le nostre stime sulla epidemia riferiscono di molte più vittime che ci sarebbero state, senza utilizzo delle mascherine e rispetto delle distanze sociali. Ed ovviamente anche senza il potersi spostare solamente per motivazioni di estrema importanza.

Lockdown Italia, misura fondamentale per salvare in tanti

Anche per questo motivo “non ci sono stati numeri ancora più elevati di vittime. Morti ed infetti sarebbero potuti essere almeno il doppio in Italia”. In merito alla situazione di Bergamo e provincia, che hanno mantenuto il primato di zona in assoluto più martoriata del nostro Paese nel corso dell’epidemia che è ancora in corso, Locatelli afferma quanto segue. “Il momento più duro, non è difficile immaginarlo, è stato quando l’esercito è arrivato in città. Che tra l’altro è anche dove sono nato. Le camionette che hanno spostato altrove decine e decine di bare durante la notte, in un silenzio totale, è un qualcosa che rimarrà per sempre impressa nella mente. Me ne ricorderò fino a quando vivrò”.

