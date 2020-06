La situazione Italia Coronavirus è compromessa da comportamenti sbagliati da parte di alcuni di noi. Purtroppo è proprio ciò che accade in questo caso.

La pagina Facebook ‘Tramvieri di Milano‘ lancia un allarme sulla situazione relativa a quanto sta avvenendo in Italia per il Coronavirus. C’è uno scatto che mostra due donne violare qualsiasi norma in materia di ostacolo alla diffusione del virus.

Situazione che preoccupa non poco i trasportatori ed i dipendenti del capoluogo lombardo. Le due sono distese, una vicino all’altra, senza né indossare alcuna mascherina né altro. Inoltre entrambe se ne stanno distese con le scarpe appoggiate sui sedili. Proprio dove tanti altri dovranno sedersi. Un atteggiamento che fa infuriare i tanti che hanno preso visione di questo scatto. Il fatto è avvenuto alla stazione Crocetta, una delle fermate della linea M3 della metropolitana che passa sotto Milano.

Italia Coronavirus, episodi di inciviltà come questo contribuiscono ad accrescere il pericolo

Questo il testo infuocato da giustificatissima rabbia, rilasciato dalla pagina Facebook. “Domenica 28 giugno 2020. METRÒ M3 LA MALEDUCAZIONE E INCIVILTÀ ALLA FACCIA DELLE NORME BASILARI D’IGIENE e di regolamento in metropolitana. E chissenefrega dei virus e batteri e covid-19 e dell’altra gente. Musica dal cellulare a tutto volume, scarpe sui sedili e vai, altro che disinfettante e rispetto verso il prossimo. Una adolescente passi, ma l’altra di mezza età. PASSATEVI IL GEL, perché in metrò salgono anche queste cafoncelle che poggiano le scarpe di strada ovunque alla faccia di virus e batteri”.

“Ci si comporta senza vergogna”

“Oramai è un atteggiamento trasversale per sesso età colore e nazionalità. Senza vergogna ovviamente, guai a ledere la libertà personale di fare quel cavolo che si vuole. Ovviamente tutti zitti a lasciar fare, guai a dire qualcosa a una di queste. Poco ci manca che denuncerebbe una falsa tentata violenza verbale. VERGOGNA !!!!”. Parole che hanno ricevuto un generale sostegno da parte di altri viaggiatori che percorrono la stessa linea. Ed anche di utenti di altre parti di Italia, consapevoli che il Coronavirus c’è ancora nel nostro Paese.

