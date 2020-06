Nella mattinata del 29 giugno un incidente presso Bologna ha causato il decesso di due uomini. Terribili le conseguenze, traffico paralizzato per ore.

Un incidente di gravi proporzioni è avvenuto in prossimità di Bologna, presso Sasso Marconi. Come conseguenza di ciò, ci sono due vittime. Si tratta di un giovane di 32 anni originario di Catanzaro e di una persona di 45 anni proveniente invece da Sassari.

L’incidente di Bologna, avvenuto sull’Autostrada A1, ha avuto luogo a seguito di un tamponamento avvenuto tra un camion ed un furgone. Le due vittime viaggiavano proprio su quest’ultimo veicolo. Invece il conducente del tir ha rimediato soltanto delle ferite di entità non preoccupante. Lo schianto è accaduto alle ore 09:00 del mattino di lunedì 29 giugno 2020. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso. E sembra che sia stato proprio il mezzo pesante ad avere innescato l’impatto fatale. Il furgone a quel punto avrebbe urtato un altro tir, a mò di carambola.

Incidente Bologna, traffico bloccato per ore

L’impatto è stato molto forte ed i due uomini morti hanno perso la vita perché schiacciati all’interno dell’abitacolo dove si trovavano. Inutile i soccorsi scattati nel breve volgere di pochi minuti. Il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dei due uomini. Altra conseguenza di questo incidente è stato il forte rallentamento subito per alcune ore dalla circolazione. Le operazioni di recupero dei corpi e di rimozione dei mezzi incidentati e dei rottami ammassati sul manto stradale hanno richiesto molto tempo. Attivi in tal senso i Vigili del Fuoco di Sasso Marconi. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale.

