Il giovane Montalbano, Perla Giordano: chi è Djalma nella fiction

Chi è Perla Giordano, l’attrice romana che interpreta Djalma in un episodio della fiction Il giovane Montalbano: carriera e curiosità.

Cantante professionista, mezzo soprano, Perla Giordano ha fatto parte del cast della fiction ‘Il giovane Montalbano’. Nello specifico, ha interpretato il ruolo di Djalma. Ma la sua carriera parte da molto lontano, addirittura dalla seconda metà degli anni Novanta.

Infatti, partecipa come vocalist ai primi tre dischi del gruppo hip hop romano Flaminio Maphia e alla fine degli anni Novanta è nel cast di Semiautomatico, insieme a G Max, Tormento e Primo Brown, in quello che viene considerato il primo film sull’hip-hop italiano.

Cosa sapere sull’attrice Perla Giordano

Successivamente viene chiamata dai Manetti Bros a interpretare un piccolo ruolo in Zora la vampira e poi seguono una serie di piccolo ruoli cinematografici. A teatro, esordisce nel 2009 con Natale in piazza di Silvana Bosi. La regista la dirigerà anche in due altre nuove produzioni teatrali.

Per quanto riguarda la fiction, invece, per l’attrice romana non c’è solo Il Giovane Montalbano. Ha infatti esordito nella serie Ho sposato un calciatore, diretta da Stefano Sollima. Quindi è stata nel cast di Crimini 2, in un episodio diretto da Davide Marengo. Ha infine recitato nella seconda stagione di Ho sposato uno sbirro.