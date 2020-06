Il giovane Montalbano, Giorgia Sinicorni: chi è Caterina nella fiction

Chi è Giorgia Sinicorni, l’attrice milanese che interpreta Caterina Corso nella fiction Il giovane Montalbano: carriera e curiosità.

Milanese classe 1983, Giorgia Sinicorni ha fatto parte del cast della fiction ‘Il giovane Montalbano’. In particolare ha interpretato il ruolo di Caterina Corso nella puntata dal titolo ‘Il terzo segreto’, inclusa nella prima stagione della serie televisiva.

Leggi anche –> Michele Riondino: “Di nuovo Montalbano? Non sono credibile” – VIDEO

Attrice teatrale, cinematografica e televisiva, la milanese ha esperienze sia in Italia, che all’estero. Nello specifico, ha preso parte alla serie sci-fi francese Missions, in cui interpreta il ruolo dell’astronauta Alessandra Najac.

Leggi anche –> Michele Riondino: un’altra passione oltre al cinema – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sull’attrice Giorgia Sinicorni

Seguita su Instagram da qualche migliaio di utenti, Giorgia Sinicorni ha fatto il suo esordio sul grande schermo nella pellicola Baciami ancora, di Gabriele Muccino. Ha quindi lavorato per altri grandi registi, sia sul piccolo che sul grande schermo, come Pupi Avati, Gianluca Maria Tavarelli, Giulio Manfredonia e i Manetti Bros. Nel cast di Tulpa – Perdizioni mortali, regia di Federico Zampaglione, la sua ultima apparizione sul grande schermo in Odissea nell’ospizio, regia di Jerry Calà.

A teatro l’abbiamo vista in Macbeth di William Shakespeare, con alla regia Gabriele Lavia, e Il sindaco del rione Sanità di Eduardo de Filippo, per la regia di Carlo Giuffré. Ha quindi curato l’adattamento di Come sposare un miliardario, ovvero il capitalismo spiegato da una donna di Audrey Vernon, da lei anche interpretato.