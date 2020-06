Gran Paradiso, recuperato il corpo dell’alpinista 27enne precipitato

Daniele Catorci, 27 anni, era precipitato sabato all’alba in un crepaccio profondo oltre 30 metri sulla parete nord del Gran Paradiso.

Il corpo senza vita di Daniele Catorci, 27enne di Camerino precipitato sabato scorso all’alba in un crepaccio profondo oltre 30 metri sulla parete nord del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta, è stato recuperato intorno alle 16:40. L’intervento è stato effettuato dai tecnici del Sav (Soccorso alpino valdostano) con il Sagf (Soccorso alpino Guardia di Finanza). Solo dopo tre giorni di difficili e complesse ricerche è stato possibile estrarre il corpo, che si trovava in fondo allo stretto crepaccio, coperto da uno spesso strato di ghiaccio e neve, ed è poi stato portato a Courmayeur per le procedure di identificazione.

La tragica morte del giovane alpinista

Daniele Catorci si era fermato con il compagno di cordata, un 28enne anche lui maceratese, per una piccola sosta per prepararsi ad affrontare la parte più impervia del percorso. Non sapevano di trovarsi sopra un ponte di neve che ha ceduto proprio in quel momento, All’improvviso si è aperto un buco sotto di loro che ha letteralmente inghiottito il giovane alpinista. Il compagno si è bruciato le mani con la corda che li legava l’uno all’altro, nel tentativo di trattenerlo, purtroppo senza esito.

Catorci viveva da circa un anno a Trento, dove svolgeva un dottorato di ricerca, e aveva un grande amore per la montagna e l’arrampicata. Nelle scorse ore diversi suoi amici hanno affidato ai social i loro pensieri e ricordi dopo la sua scomparsa. “Ciao amico mio – scrive uno di loro sulla pagina Facebook del 27enne –. Voglio ricordarti così, allegando una bella foto di Daniele in una delle sue avventure –. Felice e sorridente in cima alle montagne che tanto amavi. Magari un giorno ci incontreremo nuovamente. Mi mancherai. Vola in alto”.

