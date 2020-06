GF Vip 5, indiscrezioni: possibile la partecipazione di Tosca D’Aquino

Novità importanti per quanto riguarda il Grande Fratello Vip 5: secondo alcune indiscrezioni potrebbe partecipare anche l’attrice Tosca D’Aquino

Tutto pronto per settembre per una nuova edizione del Grande Fratello Vip 5. In onda su Canale 5 andrà in onda il reality show con la casa più spiata dagli italiani. Come svelato il portale 361 Magazine ci sarebbe anche l’attrice napoletana Tosca D’Aquino in lizza per partecipare all’edizione condotta da Alfonso Signorini. Una notizia uscita proprio dal nulla, che al momento non trova conferme dettagliate. Finora la donna non ha mai partecipato ad alcun reality e, in caso di conferme, per lui sarebbe un debutto.

GF Vip 5, indiscrezioni: le novità su Tosca D’Aquino

Come svelato dal portale di gossip “361 Magazine”, Tosca D’Aquino avrebbe già effettuato un provino in passato per partecipare alle varie edizioni del Grande Fratello Vip. Attualmente, l’attrice di origine napoletana è impegnata sul set della fiction di Rai1 I bastardi di Pizzofalcone, ma le riprese potrebbero finire giusto in tempo per partecipare al reality show. Infine, gli altri possibili concorrenti del GF Vip 5, stando ad indiscrezioni, sarebbero Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck, le sorelle Buccino, il fratello di Mario Balotelli, Vera Gemma.