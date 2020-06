Oggi Elisabetta Gregoracci ricorda una drammatica ricorrenza: nello sfogo su Instagram la showgirl calabrese rende pubblica la sua tristezza.

Oggi è un giorno triste per Elisabetta Gregoraci, che ogni anno il 29 giugno ricorda la mamma Melina, mancata nel 2011 dopo una lunga lotta contro il cancro al seno. La showgirl calabrese ha scritto un pensiero commovente in suo onore, pubblicato nelle sue Instagram stories. La Gregoraci ha “ricordato” un post del 2015, pubblicato sempre in occasione della drammatica ricorrenza: si tratta di una foto che la ritrae al fianco della madre, sopra la quale Elisabetta ha scritto: “Ovunque tu sia… ti amo mamma. Odio questo giorno maledetto”.

Elisabetta Gregoracci, il ricordo alla madre pubblicato su Instagram

Elisabetta Gregoracci ricorda la madre più volte durante l’anno, pubblicando immagini e pensieri a lei dedicati. Il 4 marzo scorso, giorno in cui la signora Carmela, detta Melina, avrebbe compiuto 61 anni, la conduttrice ha scritto: “Auguri, mammina, buon compleanno. Te ne sei andata via giovane, giovanissima, troppo in fretta”. Ha aggiunto: “Sono già nove anni che festeggiamo il tuo compleanno lontane ma vicinissime, legate nel cuore e nell’ anima, sì, perché tu sei sempre accanto a me… a noi. Ci manchi immensamente”. Parlando di “noi” Elisabetta include accanto a sè anche i suoi familiari, in particolare al padre Mario e al figlio Nathan, di 10 anni, avuto con Flavio Briatore nel 2010. “Il dolore nel non poterlo crescere era più forte della tua malattia”, ha proseguito nel post la Gregoraci, riferendosi al suo bambino, che Melina è riuscita a vedere nascere e crescere solo durante il primo anno di vita. “Vorrei avere un pizzico della tua immensa generosità e altruismo… Non abbandonarci mai, abbiamo bisogno sempre della tua guida pensaci e prega per tutti noi ci manchi tanto… Ti amo, la tua Eli”, ha concluso la showgirl.

