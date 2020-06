Elettra Lamborghini, avete mai visto le sorelle? Chi sono, foto, curiosità

Conosciamo meglio le sorelle della cantante più amate, Elettra Lamborghini: ecco chi sono Ginevra, Flaminia e Lucrezia. Tutte le curiosità

Elettra Lamborghini è divenuta famosa in tutta Italia, e non solo, grazie al singolo Pem Pem. La ragazza, inoltre, ha anche tre sorelle che si chiamano Ginevra, Flaminia e Lucrezia. Fin da giovanissimo Elettra si è esibita nelle discoteche in Lombardia per arrivare nel 2015 ospite allo show televisivo Chiambretti Night. A febbraio è stata anche protagonista a Sanremo sul palco dell’Ariston con il brano Musica (e il resto scompare), un vero e proprio successo in radio. Inoltre, è figlia di Tonino Lamborghini, nipote di Ferruccio Lamborghini.

Elettra Lamborghini, chi sono le sorelle

Ginevra è una delle sorelle della cantante Lamborghini. La ragazza è molto seguita sui social: sul suo profilo Instagram vanta oltre 40mila followers. Classe 1994, ha continuato a studiare laureandosi in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Poi si è iscritta alla facoltà di Culture e Tecniche del Fashion all’Università degli Studi di Bologna. In aggiunta, ha iniziato a lavorare nel settore delle comunicazioni presso la maison Lamborghini.

Infine, ci sono le due sorelle gemelle, Lucrezia e Flaminia, classe 1999, che si divertono sui social con numerosi scatti e video divertenti.