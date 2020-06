Il dramma di Daniela, figli uccisi dal marito: “Mi fidavo di lui”

La mamma dei due gemelli strangolati dal padre ha manifestato tutto il dolore che prova per la scomparsa violenta dei figli.

La notizia della morte dei due gemelli di Gessate (Milano) per mano del padre, poi suicida, ha scosso l’Italia intera. L’uomo si era recato in vacanza con i figli in un trilocale di proprietà dei genitori in alta Val Sassina (Lecco). Erano partiti mercoledì ed avrebbero dovuto fare ritorno sabato mattina. Nelle intenzioni dell’uomo, però, non c’è mai stato il ritorno a Gessate. Gli investigatori ritengono che Mario Bressi avesse pianificato l’uccisione dei figli già prima della partenza e che abbia calcolato tutto nel minimo dettaglio per non fare insospettire la madre e causarle il massimo dolore.

Questo perché l’uomo non aveva preso di buon grado la decisione della moglie di separarsi. Da mesi in casa si parlava di separazione ed in maggio Daniela aveva contattato l’avvocato per definire il tutto. Durante le discussioni Mario non aveva sollevato obiezioni, chiedendo semplicemente alla moglie di non allontanarlo dai figli. In questo Daniela era stata molto conciliante, gli aveva detto che i rapporti sarebbero rimasti civili e che avrebbe potuto vedere Diego ed Elena, i due figli di 12 anni, ogni volta che voleva.

Il dolore di Daniela per i figli che le sono stati strappati via

Il comportamento di Mario aveva fatto credere a Daniela che quella separazione sarebbe stata affrontata in modo adulto e che del marito ci si poteva fidare. Per questo motivo non ha avuto nulla da ridire quando questo le ha chiesto il permesso di portare i figli per qualche giorno in montagna. Nessuno avrebbe immaginato che Mario, in realtà, avesse pianificato di uccidere i gemelli e togliersi la vita proprio in quella occasione. Eppure tutto fa supporre che avesse pianificato tutto.

Venerdì notte ha atteso che i bambini si addormentassero, poi li ha soffocati. A quel punto ha mandato i messaggi: la pubblicazione delle foto con scritto “Sempre Insieme” ed l’sms alla moglie dove si leggeva: “Ora rimarrai da sola“. Daniela l’ha letto solo la mattina seguente e quando il marito non le ha risposto al telefono ha chiamato i Carabinieri temendo che fosse avvenuto il peggio. Quando le è stato comunicato che il suo timore era fondato, la donna ha urlato di dolore e ripetuto all’infinito: “Mi fidavo”.